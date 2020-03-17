Папа нашел гениальный способ научить детей мыть руки с мылом: полезное видео

Коронавирус все еще вызывает множество вопросов перед учеными, но одно понятно точно – регулярное мытье рук является одним из самых эффективных способов предотвратить распространение вируса. Взрослые уже закупили мыльные и дезинфицирующие средства, но им тяжело убедить маленьких детей постоянно мыть руки.

Поэтому один папа из Финляндии поделился простым научным экспериментом, который помог его дочери узнать, почему она должна мыть руки с мылом.

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Этот эксперимент делается достаточно простым способом: нужно наполнить миску водой, а затем равномерно насыпать черный перец. В отдельную миску положите немного жидкого мыла.

После того, как вы опустите кончик пальца в миску с мылом, засуньте палец в миску с водой и перцем. Вы заметите, что перец будет "убегать" к бокам миски. Это случается потому, что мыло разрушает поверхностный слой воды и именно поэтому оно является хорошим очистителем.

Недавно отец по имени Ари Мякийо из Финляндии опубликовал вирусное видео с этим экспериментом, чтобы научить детей важности мытья рук во время вспышки коронавируса. Заметно, что Ари проводит эксперимент вместе с дочерью, и когда у них это получается и перец "убегает", папа говорит, что "вирус убежал".

Смотрите видео, почему важно мыть руки с мыло: эксперимент с перцем

Хотя эксперимент не демонстрирует, как мыло разрушает вирус, но он является хорошей метафорой, чтобы помочь детям понять, как защитить себя очень простым способом.

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Отметим, что вирус распространяется от человека к человеку, когда зараженный человек кашляет или чихает и маленькие капельки приземляются в рот или нос окружающих. Поэтому советуем избегать тесного контакта друг с другом.

Вот полезные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые помогут вам защититься от Covid-2019.

Рекомендуется тщательно мыть руки не менее 20 секунд с помощью мыла . Вы должны делать это после прихода с улицы, чихания и кашля; перед едой и приготовления пищи.

. Вы должны делать это после прихода с улицы, чихания и кашля; перед едой и приготовления пищи. Если мыла нет в наличии, можно использовать дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта.

для рук, содержащее не менее 60% спирта. Не трогайте лицо немытыми руками . Маски рекомендуется носить только в том случае, если вы больны или при уходе за больным человеком.

. Маски рекомендуется носить только в том случае, если вы больны или при уходе за больным человеком. Не забудьте дезинфицировать поверхности, которых часто касаетесь, например, дверные ручки, клавиатуры, смартфоны, столы.



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