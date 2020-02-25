Папа научил дочь 4 лет смеяться, когда поблизости раздаются взрывы – трогательное видео из Сирии

Каждый папа стремится защитить своего ребенка от опасности. Так, сирийский папа Абдулла Мухаммед придумал интересную идею, как спасти свою 4-летнюю дочь от страха и кошмара войны. Поэтому мужчина научил дочку смеяться каждый раз, как она слышит взрывы.

Мохаммед и его дочь Сельва играют в игру, когда слышат взрывы в провинции Идлиб.

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Они оба начинают громко смеяться каждый раз, когда вблизи взорвалась бомба. Поэтому 4-летняя Сельва убеждена, что тревожный шум взрывов – это просто часть игры.

Этот момент счастья заполняет комнату, а жестокая война остается за дверью.

Смотрите видео о папе и его дочери, которые смеются во время взрывов

what a sad world,



To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game.



Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared.



pic.twitter.com/TCCaplvy95 — Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) February 17, 2020

По данным SBS News, Абдулла Мухаммед и его семья вынуждены были покинуть свой дом в восточной части Идлиба после безжалостных попыток правительства отбить оппозиционную провинцию. Они нашли убежище в доме друга в городке Сармада, несмотря на то, что им пришлось жить в реальности постоянных взрывов и опасности.

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Это видео очень умилило пользователей социальных медиа. Так, один из них – Селар Отман – отметил, что остальные родители понимают, почему этот папа так делает.

"Вы можете подумать, что он счастлив, пока его страну обстреливают. Но это не так, что видно в его глазах. Он просто хочет, чтобы его дочь была счастливой и смеялась над звуком взрывов. Потому что 4-летний ребенок не понимает, что такое обстрел и что происходит. Поэтому пусть она лучше смеется", – написал он.

Какова ситуация в Сирии?

Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.