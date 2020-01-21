Папа придумал гениальный способ, как спокойно поспать, ухаживая за детьми

Уставшие родители могут придумать любые причудливые хитрости, лишь бы отдохнуть. Так, например, операционный медик и отец четырех детей Майкл Вебер нашел оригинальный способ присмотреть за детьми и вздремнуть после 12-часовой рабочей смены.

Его жена Моника должна была срочно сходить в магазин за продуктами, а собрать на улицу четырех детей сразу – было бы сложной задачей, поэтому она оставила малышню на уставшего папу.

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Через несколько часов Моника приехала домой и увидела, как Майкл спал на диване, а вокруг него тихо сидели все четверо детей, каждый с листом бумаги и карандашом. Как позже рассказал ей муж, он придумал отличный способ отдохнуть после тяжелой рабочей смены.

Майкл сказал детям, что проводит конкурс, кто лучше нарисует папу. Победителю обещал ценный приз – шоколадный батончик. Для того, чтобы дети не мешали ему спать, Майкл придумал дополнительное правило и предупредил участников конкурса – если они будут шуметь, спорить или ныть, он проснется и пошевелится, а потому им придется рисовать все заново.

Хитроумный замысел сработал – дети все время спокойно и старательно рисовали портрет спящего папочки.