Папа сделал интересную серию фото, одев своего 4-месячного сына в эльфа: милые кадры

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Папа сделал интересную серию фото, одев своего 4-месячного сына в эльфа / Bored Panda

Алан Лоуренс решил изменить историю о знаменитом рождественском эльфе, который сидит на полке, перевоплотив для этого своего 4-месячного мальчика Роквелла. Мужчина сделал серию фотографий о приключениях сына-эльфа в символическом костюме.

"Все наши друзья традиционно сажают рождественскую игрушку на полке. Но я решил для фотосессии выбрать настоящего эльфа. А поскольку у нас уже есть милейший маленький 4-месячный сын, то мы с женой решили сделать веселую серию фото", – сказал Лоуренс.

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На некоторых фотографиях маленький эльф, казалось бы, в опасных ситуациях, но вам не стоит беспокоиться, потому что его папа довольно опытный в фотошопе, поэтому некоторые кадры отредактированы. А к фото папа еще и сочинил интересные подписи.

Крихітний ельф був спійманий, коли туалетним папером обмотував ялинку
"Крошечный эльф был пойман, когда туалетной бумагой обматывал елку"


"Эльф увлекся сладким сиропом"


"Он просто очень милый ребенок: он так будет смотреть на меня и смеяться"


"Он словно понимает, что мы его нарядили эльфом"

Роквелл у ролі ельфа і його старший брат
Роквелл в роли эльфа и его старший брат


Эльф с рождественским печеньем

Пригоди маленького ельфа
Приключения маленького эльфа

Все фото – с сайта Bored Panda.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Родители и дети Фото дня Рождество
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