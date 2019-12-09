Папа сделал интересную серию фото, одев своего 4-месячного сына в эльфа: милые кадры

Алан Лоуренс решил изменить историю о знаменитом рождественском эльфе, который сидит на полке, перевоплотив для этого своего 4-месячного мальчика Роквелла. Мужчина сделал серию фотографий о приключениях сына-эльфа в символическом костюме.

"Все наши друзья традиционно сажают рождественскую игрушку на полке. Но я решил для фотосессии выбрать настоящего эльфа. А поскольку у нас уже есть милейший маленький 4-месячный сын, то мы с женой решили сделать веселую серию фото", – сказал Лоуренс.

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На некоторых фотографиях маленький эльф, казалось бы, в опасных ситуациях, но вам не стоит беспокоиться, потому что его папа довольно опытный в фотошопе, поэтому некоторые кадры отредактированы. А к фото папа еще и сочинил интересные подписи.



"Крошечный эльф был пойман, когда туалетной бумагой обматывал елку"



"Эльф увлекся сладким сиропом"



"Он просто очень милый ребенок: он так будет смотреть на меня и смеяться"



"Он словно понимает, что мы его нарядили эльфом"



Роквелл в роли эльфа и его старший брат



Эльф с рождественским печеньем



Приключения маленького эльфа

Все фото – с сайта Bored Panda.