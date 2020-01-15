Папа сделал невероятную фотосессию для сына, который летает на фотографиях: захватывающие фото

18-месячный Уильям Лоуренс родился несколько другим, чем остальные его братья и сестры – с синдромом Дауна, но это не огорчает его. К тому же, папа-фотограф решил устроить ему необычную фотосессию с магией фотошопа.

Поэтому это помогло ему "летать" на фотографиях. Фото мужчина опубликовал в своем блоге.

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Фотограф Алан, у которого есть жена и шестеро детей, делает фотографии с надеждой, что они вдохновят мальчика Вила.

"Эти фотографии Вила, на которых он летает, получили для меня особое значение, особенно когда я думаю об уникальных вызовах, с которыми он столкнется. Я надеюсь научить его принимает себя", – рассказал мужчина.

Поэтому Алан запустил проект Wil Can Fly, благодаря которому сделал фотографии сына по всей стране. Однако они несколько необычные – на них мальчик летает.

Смотрите фото: как мальчик летает на фотографиях

Что такое синдром Дауна? Это патология генов человека, которая изменяет моторику, физический вид и здоровье человека, может влиять на умственные способности. Всего одна дополнительная 21 хромосома делает этих людей несколько иными, но отнюдь не хуже.



Причины патологии до сих пор неизвестны. Синдром Дауна присущ людям во всех регионах мира всех рас. Каждое 700 младенец в мире рождается с синдромом Дауна.