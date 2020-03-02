Папа случайно снял на видео первые шаги сына: трогательная реакция семьи

Отцу Нилу Грейнджеру из Лондона случайно удалось снять на камеру телефона момент, когда его сын Финли сделал свои первые шаги в жизни. На видео видно бесценные реакции шокированных родственников, которые в то время тоже увидели эту картину.

Не каждому отцу удается поймать такой уникальный в жизни момент. Поэтому Нил гордится тем, что смог это сделать, передает издание Mirror.

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На видео видно, что годовалый Финли встает возле журнального столика и затем направляется к своей маме, которая сидит на диване напротив.

Пока мама наблюдает за тем, как он это делает, члены его семьи шокированы и увлечены этим трогательным моментом. Их выражения лица делают это видео милее.

Смотрите видео, как мальчик сделал первые шаги

Нил поделился замедленными кадрами со своими подписчиками в твиттере, где видео набрало почти полмиллиона просмотров.

Папа написал: "Моя семья была в гостях на минувших выходных в первый день рождения сына. У нас было ощущение, что он скоро начнет ходить, поэтому я решил снять это. К нашему удивлению, он смело двинулся к своей маме. Мы не могли поверить, что нам удалось поймать такой удивительный момент перед людьми, которые его больше всего любят в мире".