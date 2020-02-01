Папа смонтировал популярную песню группы AC/DC из звуков своего ребенка: невероятное видео

Креативный папа записывал в течение года звуки своего маленького сына, и смог их филигранно скомпоновать, чтобы создать видео, в котором мальчик "поет" культовую композицию от группы AC/DC под названием "Thunderstruck".

Мэтт Макмиллан из штата Нью-Джерси, США, долго работал над криками и смехом своего сына Райана, чтобы записать необычное исполнение композиции, которую исполняет культовая австралийская хард-рок-группа AC/DC.

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Видеоролик начинается с звуков мальчика, которые сразу напоминают знакомую партию из композиции на гитаре.

Годовалый Райан впоследствии выдает другие звуки, которые дают возможность воссоздать другую часть композиции. Так, например, чихание сына Макмиллан использовал в качестве ударов по барабанным тарелках и тому подобном.

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В целом, он вручную отсортировал 83 видео, после чего подготовил их для создания песни. Мужчина создал рок-видео, используя профессиональный видеоредактор для операционной системы macOS Final Cut Pro 7.

С момента своего размещения на YouTube – 14 января – видео уже собрало более 2,8 миллиона просмотров.