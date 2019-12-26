Папа создает невероятные костюмы на основе фильмов Disney для всей семьи: волшебные фото

Креативный папа-дизайнер делает великолепные, реалистичные костюмы и платья, вдохновленные персонажами Disney, для всей семьи. Его наряды уже имеют множество поклонников по всему миру.

Папа Нефе Гарсии делает изысканные и красивые нестандартные костюмы, вдохновленные "Диснеем", для своих трех детей в возрасте 6, 3 и 2 лет. Впоследствии свой наряд мужчина публикует в инстаграме.

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"Большинство костюмов, которые я делаю, – это собственные идеи детей", – рассказал Гарсия. Интересно, что на каждое платье требуется около четырех-шести часов, однако некоторые костюмы могут занять до 12 часов.

Все началось, когда его старшая дочь Лилли попросила своего папу сделать ей костюм для поездки в Disney. Теперь же дочка надела множество костюмов: от Золушки до Жасмин.

Так, дочь Гарсия уже насобирала три шкафа платьев и около 300 костюмов. Больше всего, дизайнер любит, когда Лилли с другими детьми одеваются вместе. К этому присоединяется и мама.