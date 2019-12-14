Папа стал невидимым персонажем мультика "Том и Джерри", чтобы рассмешить дочь: эффектное видео

Современные родители неоднократно доказывают, что воспитание детей – это действительно веселый опыт и радостные эмоции. Ежедневно в соцсетях можно найти множество фотографий и видеозаписей, опубликованных родителями, о ситуациях, которые постоянно случаются с их детьми.

Китаец Ту Лей опубликовал волшебное видео о себе и своей дочери, которое почти сразу стало вирусным.

Интересно! Мама превратила фотографии сына в оригинальные рисунки с приключениями: фото

На видео папа и его дочка дома перед телеэкраном. В тот момент, когда они смотрели "Тома и Джерри", отец решил повеселиться. Он подхватил соломинку и начал воспроизводить одну из сцен в мультике.



Папа воссоздал эпизод из мультика

Сцена, о которой идет речь, – это серия "Невидимая мышь", где мышонок Джерри случайно перевернул на себя волшебные чернила и стал невидимкой. Поняв, что он невидимый, Джерри решает отомстить коту Тому. Для этого он высасывает молоко Тома из его миски через соломинку и выплевывает его прямо коту в морду.



Папа показал все, будто это сделал он

Джерри был незаметным на протяжении большей части эпизода, поэтому именно этим моментом решил воспользоваться Ту Лей – он сделал так, будто это он делает, а не невидимая мышка. Он шутливо исполнил эпизод с соломкой в руке, сначала переместив миску из стороны в сторону, затем выплюнув глоток молока в Тома.

Папа стал невидимым персонажем мультика "Том и Джерри": смотрите видео

Этот момент очень поразил его дочку, ей безусловно понравилось.