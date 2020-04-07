Папа сыграл роль официанта, устроив детям романтический ужин на карантине: милое видео

За время карантина родителям, видимо, уже надоело готовить для своих детей. Поэтому папа из Великобритании нашел способ, как сделать ужин для детей приятнее и интереснее.

Мужчина решил организовать романтический вечер со свечами и официантом дома. Роль официанта он взял на себя и обслуживал детей во время ужина.

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"Из-за изоляции мы устроили ужин для детей", – написал Бен Мур в Twitter. Он опубликовал видео, снятое его женой Элли Криселл, в котором видно, что он надел смокинг и приготовил своим детям чрезвычайно вкусный обед.

Сэр, урожай марта 2020 года. Не хотели бы вы попробовать его, прежде чем я буду наливать?

– спросил он сына, подавая бутылку молока.

Его сын не растерялся: взболтал бокал с молоком и понюхал его. "Сэр, вы – знаток. Так приятно встретить человека, который разбирается во вкусе прекрасного молока", – добавил папа.

Смотрите видео, как папа обслуживал своих детей:

Минутное видео уже набрало 3,1 миллиона просмотров, а комментаторы по всему миру просто в восторге.