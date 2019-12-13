Папы впервые видят своих дочерей в свадебных платьях: трогательные реакции

Как можно заметить во многих семьях, отношения отца и дочери – особенные. Ведь для них дочь всегда останется маленькой девочкой, несмотря на возраст. Особенно трогательной может быть реакция папы на свадьбе собственной дочери, которая с тех пор покидает семейный дом.

Это прекрасно доказывают фотографии, собранные изданием Bored Panda, которые показывают связь пап и дочерей.

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Ведь папы играют важную роль в развитии ребенка от рождения до взросления. Как показывают исследования, дети, в жизнь которых вовлечены именно родители-мужчины, имеют меньше поведенческих проблем, они активно вовлечены в жизнь и имеют лучшие языковые навыки.

Эти фотографии не скрывают, что даже "крепкие" и строгие отцы не сдерживают слез, когда видят своих девочек в свадебных платьях.

Папы впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях: фото