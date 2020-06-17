Во время карантина люди развлекались как могли – кто копировал героев картин, кто делал видео для соцсетей. А влюбленные Марина и Антуан из Франции пытались придумать подходящий наряд для своих будущих свиданий.

Пара познакомилась в приложении для знакомств. Они понравились друг другу и начали общаться, но к сожалению, из-за карантина никак не могли устроить встречу, пишет Bored Panda.

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Поэтому, пара поддерживала связь через интернет и несколько месяцев общалась через видеозвонки, ожидая долгожданного момента встречи. Во время изоляции влюбленные, чтобы не скучать, начали выдумывать соответствующие образы, в которых пойдут на свидание.

В конце концов, когда карантин ослабили, Марина и Антуан таки смогли встретиться и провести свидание.

Пара впервые встретились лично / Фото / Reddit M_Cpom

И их отношения после этого только укрепились. В честь этого Марина опубликовала фото в соцсетях, которые показывают, что одежда пары прекрасно сочетается. Милые фотографии очень быстро стали популярными.

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