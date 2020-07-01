Эта волшебная история любви началась почти два десятилетия назад. Один китайский фотограф придумал идею сделать свадебные фотографии детской пары для рекламы своего ателье. Но детские фото стали предсказанием их общей судьбы, ведь пара действительно поженилась через 19 лет.

Фотограф увидел детей возле своего дома и решил, что они идеально подойдут для фотосессии. Интересно,что детям позировать для фото понравилось и потом 5-летний мальчик Тянь и 4-летняя девочка – Лень получили на память "свадебные" снимки, пишет издание Uberalles.

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Сами дети часто проводили время вместе, ведь их родители дружили между собой. через четыре года семья Лень переехала в другой город, поэтому дети прекратили общение. Но через несколько лет родители девочки приехали в родной город.

Дети во время "свадебной" фотосессии / Фото Uberalles

Там семья встретилась со своими старыми друзьями – семьей Тянь. Дети уже были взрослыми, однако они не забыли друг друга. Так, молодые люди восстановили дружбу, а вскоре Лень и Тянь влюбились друг в друга.

Несколько месяцев пара жила на расстоянии, однако понимали, что не могут друг без друга, поэтому Тянь решил сделать любимой предложение. Лень, конечно, согласилась стать его женой.

Пара поженилась через 19 лет / Фото Uberalles

А сделать свадебную фотосессию пара пришла к тому же фотографу, который фотографировал их 19 лет назад. Жених считает, что те снимки были не случайными, они определили их судьбу.