Поскольку влюбленные Робби и Присцилла работают удаленно, они решили переехать в дом, с которым можно путешествовать. Поэтому пара купила школьный автобус 1998 года и превратила его в очаровательный и комфортный дом на колесах. И выглядит их жилье приятнее, чем большинство квартир.

Почему они выбрали именно школьный автобус? По словам Присциллы, он действительно выглядит как крошечный дом, поэтому влюбленные планируют путешествовать на нем следующие несколько лет, пишет Bored Panda.

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К тому же, пара даже добавила настоящие входные двери, как в доме, чтобы сделать фургону такой приветливый вид. "Еще одна причина заключается в том, что мы хотели, чтобы транспорт не зависел от сети и был адаптирован к нашим потребностям", – добавляет Присцилла.



Робби и Присцилла на фоне автобуса / Фото Bored Panda

Купив автобус, пара решила оторваться от однообразия своей повседневной жизни. "Мы были самыми счастливыми, когда путешествовали, исследовали новые места, пробовали новые блюда, узнавали новые культуры. Есть что-то магическое в путешествиях. Это переживания, которые меняют вас", – говорит девушка.

Сколько времени они потратили на ремонт? Паре понадобилось полтора года, чтобы переделать автобус в дом, однако, иногда они делали перерывы для отдыха.

Смотрите фото, как пара делала ремонт:

Так, за это время они вернули к жизни старый школьный автобус, площадью 60 квадратных метров. А электроэнергия в доме есть от солнечных батарей. Также там есть система охлаждения и обогреватель. Пара уже успела отправиться в путешествие.

"Мы выехали из Орландо 21 марта 2019 года и отправились на восточного побережья. Мы были в дороге почти 10 месяцев и проехали всю дорогу до мыса Бретон. В этой поездке мы посетили 137 различных городов, не имея маршрута. Мы просто шли по течению", – рассказывает пара.

Смотрите фото, как выглядит домик на колесах после ремонта:

Как влюбленным удается в путешествиях? Робби и Присцилла признались, что они управляют своим бизнесом и инвестициями удаленно. Поэтому пока у них есть Интернет, они могут быть где угодно.

Робби и Присцилла очень хотят отправиться в долгосрочное путешествие за границу. Но сейчас они планируют объехать США и Канаду со своим котом.