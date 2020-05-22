Пара проводит карантин на яхте на побережье Монако: невероятные фото

Пандемия COVID-19 вспыхнула внезапно, оставив многих моряков на своих яхтах из-за запретп путешествий. Так, пара, которая работает на частной роскошной яхте, была вынуждена изолироваться там вместе с тремя другими членами экипажа.

Влюбленные Джо и Бьянка сейчас проводят свое время на борту яхты возле побережья Монако, поскольку во многих странах водному транспорту нельзя причаливать к берегу без разрешения властей, пишет издание Business Insider.

Интересно! Мужчина появляется в кадре на деловых встречах жены в разных образах: забавные фото

Поэтому экипажи яхт в портах по всему миру вынуждены пережидать карантин на судах, на которых они работали. Яхты сейчас не могут принимать туристов из-за запрета путешествий, поэтому члены экипажа сами развлекаются на карантине. Так, они обычно смотрят фильмы, играют в головоломки или звонят через интернет к семье и друзьям.

Пара познакомилась в 2018 году, когда Джо присоединился к экипажу яхты, где уже полгода работала Бьянка. Однако члены экипажа рады такой возможности, и благодарны за то, что они могут работать, когда другие люди просто сидят дома. "Наш владелец заверил, что не будет сокращений или уменьшения зарплаты", – сказала Бьянка.



Влюбленные Джо и Бьянка / Фото Business Insider

Экипаж поддерживает баланс между работой и жизнью. Пара уверяет, что атмосфера больше похожа на пребывание дома, чем на работе. К тому же, они соблюдают все правила самоизоляции, даже были введены дополнительные меры гигиены и дезинфекция судна.

"Власть хочет, чтобы мы были в безопасности и оставались внутри и не беспокоились ни о чем другом. Если бы кто-то из экипажа заболел вирусом, одна из комнат в задней части яхты стала бы их изолированной комнатой", – рассказала Бьянка.

Пара также добавила, что на борту все члены экипажа наблюдают за психическим здоровьем друг друга. "Нам повезло – общее настроение на яхте удовлетворительное, и конфликтов нет", – обїяснил Джо. А звонки к друзьям и семье стали важной частью изоляции.



Члены экипажа разговаривают с родными по видеовызовам / Фото Business Insider

Кроме того, свободное время они проводят за выпечкой сладостей, чтением книг, просмотром фильмов и спортом. "Каждую неделю есть какая-то тема для наряда, например, модные платья или пижамы", – говорит Бьянка.

Смотрите все фото, как экипаж проводит карантин на яхте:

Когда в стране отменили некоторые ограничения, то пара сначала решила пойти в поход на холмы в Монако. Однако, Бьянка призналась, что с нетерпением ждет, когда сможет увидеть свою семью в Южной Африке.