Пара умерла в один день от коронавируса, прожив вместе 60 лет: трогательная история и фото

Супруги Билл и Пат Олвиг из США умерли 1 мая от осложнения вируса COVID-19, оставив после себя семеро детей и 20 внуков. За несколько дней до этого пара отпраздновала свою 61-ю годовщину свадьбы.

Члены семьи рассказали, что 85-летний Билл и 83-летняя Пат за несколько дней до смерти получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Пару сразу же перевели в отделение интенсивной терапии, пишет издание People.

Похожая история! В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от коронавируса

У супругов семеро детей, уже около 20 внуков и семь правнуков. "Они были прекрасным примером для подражания, их друзья любили всю семью супругов. Билл и Пат гордились семьей, которую они создали, и были больше всего счастливы, когда все съезжались вместе", – говорят знакомые.

Как они познакомились? Супруги впервые встретились на двойном свидании в 1950-х годах и сразу почувствовали искру между друг другом. Билл и Пат поженились в мае 1959 года.

Тогда Билл стал совладельцем компании C&R Mechanical, а Пат работала воспитательницей дошкольников и вела лекции по религии для студентов со специальным образованием.



Билл и Пат в юности во время свадьбы / Фото People

Хотя супруги прожили во Флориссанте много лет, в сентябре они переехали в квартиру в заведении по уходу за старшими людьми в О'Фаллоне.

Недавно Билл, и Пат пожаловались на кашель, и хотя их семья переживала, пара считала, что это просто сезонная простуда. Но уже 26 апреля Билла госпитализировали после того, как у него поднялась температура. А через 6 часов в больницу привезли и Пат. На следующее утро они оба прошли тест на COVID-19 и получили положительные результаты, поэтому их поместили в реанимацию.

"У Билл и Пат давно были проблемы со здоровьем, поэтому мы знали, что это, видимо, будет конец", – рассказала дочь супругов.



Билл и Пат прожили вместе 61 год / Фото People

Как известно, семья наблюдала через программу видеосвязи Zoom, как друг семьи и католический священник провел религиозное таинство для пары, когда они лежали на своих больничных койках. Когда они умирали, члены семьи сидели возле больницы в палатке, поскольку их не пускали в медицинское учреждение.

Билл умер около 00:40 ночи, а Пат ушла из жизни всего через 40 минут после мужа.

Отметим, что по состоянию на 13 мая в США зафиксировано не менее 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 80 тысяч случаев смерти.