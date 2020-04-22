Пара из Англии устраивает прогулки во время карантина в исторических нарядах: красивые фото

45-летняя костюмер Изабелла Питчер вместе со своим мужем Лукасом ежедневно надевают красивые исторические наряды на прогулку в поселке английского графства Бакингемшир, которое опустело из-за карантина.

Ведь одежда, как отметила Изабелла, требует "проветривания", так много публичных мероприятий, где их планировали использовать, отменили из-за пандемии коронавируса. Все фото пара публикует в своем инстаграме.

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Также Изабелла проводит в социальных сетях интересную викторину – она просит людей назвать эпоху, которой соответствует их наряды.

А прохожим очень понравилась такая идея, ведь они всегда радостно встречают пару, махая руками. Как заметила миссис Питчер, такие прогулки "поднимают настроение, и ей приятно видеть, что люди получают от этого удовольствие, потому что в этом тоже есть образовательная ценность".

Смотрите фото с прогулок пары в историческом наряде:



"За неделю мы встретили больше жителей села, чем за последний год проживания здесь. Конечно, все с соблюдением социальной дистанции", – поделилась англичанка.