Пара из Парижа показала, как можно весело и круто пережить карантин: захватывающие видео

Люди делятся в соцсетях различными видео, фото и советами, как они переживают карантин. Так, одни смотрят фильмы, другие снимают забавные видео про коронавирус, а некоторые публикуют на своих страницах онлайн-курсы или новые рецепты блюд.

Однако дома не обязательно отказываться от веселья, ведь развлечения на самоизоляции – это не только поход в аптеку или магазин. Одна блогерша из Парижа публикует в своем инстаграме эффектные видео, как она с любимым проводит карантин.

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Кэти и ее парень, на которых в соцсети подписаны более 500 тысяч человек, точно знают, что такое веселье. Каждый день они рассказывают о том, как не сойти с ума на карантине из-за коронавируса и дают видео-подсказки тем, кто уже устал от этого.

Блогеры делают шоу с мужем на своем балконе с видом на Париж и добавляют к этому немного музыки. Их видео настолько крутые, что некоторым стоит взять их на заметку и самим попробовать повеселиться дома.

Смотрите видео, как пара развлекается на карантине:

К тому же, девушка занимается не только блогерством, но и предпринимательством. Она создала свой ювелирный бренд, который она назвала Katie one Paris.