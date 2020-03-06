Пара из США комбинирует свои наряды с черепахой: очаровательные фото не оставят вас равнодушными

Весь мир уже привык к одетым собакам или кошкам. Теперь в интернете становится популярным одевание еще одного члена животного царства – черепахи. Так, одна пара из Калифорнии подбирает свой look вместе с нарядом зверюшки, и это выглядит очень мило.

33-летняя Кейси Кучински и ее муж Даниэль Родригес комбинируют свою одежду со своим домашним любимцем Этель – 4-летней черепахой, которая весит примерно 9 килограммов, пишет Metro.

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Кейси, которая работает иллюстратором, рассказала, что она часто видит тенденцию в соцсетях, когда семьи с детьми делают фотографии в одинаковых нарядах.

"Я просто подумала, что было бы смешно делать то же самое, но с нашей черепахой. У меня есть опыт дизайна одежды, поэтому почти все наряды Этель сделаны или переделаны мной из детской одежды", - сказала женщина.

Смотрите фото, как пара из США комбинирует свои наряды с черепахой:

Волшебное трио регулярно одевается в одинаковые наряды и создает фотографии для своего аккаунта в инстаграме. Сейчас они уже имеют 38,6 тысячи подписчиков.

Однако, не всем нравится идея Кейси и Даниэля. Некоторые люди говорят, что это неправильно и считают это эксплуатацией черепахи.