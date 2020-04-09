Пара из Великобритании во время карантина сделала ресторан в собственном гараже: фото

Карантин – это отличное время для креатива и работы дома. Если вы очень хотите посетить наконец любимый ресторан, то берите пример с пары, которая создала заведение в собственном гараже. Супруги из Великобритании выбрали испанский интерьер и меню для ресторана.

Увидев их фото, друзья пары уже просят забронировать им столик после окончания карантина, пишет The Sun.

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37-летняя Эми и 49-летний Марк Кейси решили разнообразили свою жизнь и приготовления пищи во время самоизоляции, превратив гараж в испанский ресторан. Для этого они использовали домашние предметы и подручные материалы и даже сувениры, приобретенные во время путешествий в Испанию.



Марк и Энни возле своего ресторана / Фото The Sun

Ранее супруги использовали гараж в качестве мастерской. Однако недавно они решили преобразить помещение в красивое тематическое кафе и ужинать в колоритной атмосфере во время самоизоляции.

Смотрите фото из ресторана, который пара создала из собственного гаража

Супруги рады, что сейчас у них есть собственное кафе, которое для них работает 24 часа в сутки Они назвали свой ресторан "Casa Casey". Однако Эми и Марк планируют еженедельно менять тематику заведения на мексиканскую, греческий и французскую