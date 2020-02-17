Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
Пара из Калифорнии, что летела домой с усыновленной девочкой, получила приятный сюрприз в самолете – стюардесса объявила эту новость через громкоговоритель, поэтому все пассажиры решили поздравить родителей и написали для них интересные советы и пожелания.
Пара несколько лет пыталась завести ребенка, однако у них ничего не получалось, было несколько выкидышей и много стресса. А потому Дастин и Карен решили усыновить малыша. Именно поэтому они были вынуждены лететь с 8-дневным ребенком из Колорадо в Калифорнию, передает издание Washington Post.
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Так, мужчина рассказал, что он должен был сменить малышу подгузник, поэтому попросил стюардессу по имени Дженни провести пару в помещение, где они смогли бы это сделать. "Дженни и ее коллега поздравили мою дочь и вежливо спросили, что побудило к полету с таким маленьким ребенком. Я рассказал им историю об усыновлении", – написал Дастин в твиттере.
Когда они вернулись на свои места, другая стюардесса подошла к семье и спросила у них о девочке. Через пять минут она сказала в громкоговорители следующее: "Дамы и господа, сегодня на рейсе очень особенный гость. Ей всего 8 дней, и она путешествует домой со своей новой мамой и папой". Салон взорвался аплодисментами. Все пассажиры начали сразу поздравлять супругов.
Супруги Дастин и Карен Мурр / Фото The Washington Post
Стюардесса раздала салфетки и ручки для каждого, кто захотел записать сообщение для новых родителей. Так, на одной из салфеток было написано: "Меня приняли в семью 64 года назад. Спасибо, что подарили этому ребенку вашу любящую семью. Поздравляем".
Экипаж собрал все салфетки и прочитал несколько из них вслух.
- "Пейте много вина!"
- "Натирайте друг другу ступни и растирайте ноги ребенка".
- "Всегда говори ей, что ты ее любишь".
- "Наслаждайтесь каждой минутой. Время проходит очень быстро".
После аплодисментов стюардессы собрали около 60 салфеток и подарили их новой семье. Впоследствии мать Дастина вклеила эти салфетки в книгу, чтобы пара могла сохранить советы и добрые пожелания для внучки.
Когда они вернулись домой в парк Буэна в округе Оранж, Дастин Мур связался с авиакомпанией и сообщил про этот жест.
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