Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета

Пара из Калифорнии, что летела домой с усыновленной девочкой, получила приятный сюрприз в самолете – стюардесса объявила эту новость через громкоговоритель, поэтому все пассажиры решили поздравить родителей и написали для них интересные советы и пожелания.

Пара несколько лет пыталась завести ребенка, однако у них ничего не получалось, было несколько выкидышей и много стресса. А потому Дастин и Карен решили усыновить малыша. Именно поэтому они были вынуждены лететь с 8-дневным ребенком из Колорадо в Калифорнию, передает издание Washington Post.

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Так, мужчина рассказал, что он должен был сменить малышу подгузник, поэтому попросил стюардессу по имени Дженни провести пару в помещение, где они смогли бы это сделать. "Дженни и ее коллега поздравили мою дочь и вежливо спросили, что побудило к полету с таким маленьким ребенком. Я рассказал им историю об усыновлении", – написал Дастин в твиттере.

Когда они вернулись на свои места, другая стюардесса подошла к семье и спросила у них о девочке. Через пять минут она сказала в громкоговорители следующее: "Дамы и господа, сегодня на рейсе очень особенный гость. Ей всего 8 дней, и она путешествует домой со своей новой мамой и папой". Салон взорвался аплодисментами. Все пассажиры начали сразу поздравлять супругов.



Супруги Дастин и Карен Мурр / Фото The Washington Post

Стюардесса раздала салфетки и ручки для каждого, кто захотел записать сообщение для новых родителей. Так, на одной из салфеток было написано: "Меня приняли в семью 64 года назад. Спасибо, что подарили этому ребенку вашу любящую семью. Поздравляем".

Экипаж собрал все салфетки и прочитал несколько из них вслух.

"Пейте много вина!"

"Натирайте друг другу ступни и растирайте ноги ребенка".

"Всегда говори ей, что ты ее любишь".

"Наслаждайтесь каждой минутой. Время проходит очень быстро".

После аплодисментов стюардессы собрали около 60 салфеток и подарили их новой семье. Впоследствии мать Дастина вклеила эти салфетки в книгу, чтобы пара могла сохранить советы и добрые пожелания для внучки.

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I hope you’ll take time to share what is good. In a world of turmoil, don’t forget to showcase the Bobby’s and Jenny’s, the kind strangers out there.



And if they don’t cross your path, be one. Seek good, or create it. pic.twitter.com/XMxkJXkh18 — Dustin Moore, MS, RD (@theamericanrd) February 9, 2020

Когда они вернулись домой в парк Буэна в округе Оранж, Дастин Мур связался с авиакомпанией и сообщил про этот жест.