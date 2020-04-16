Пара креативно воссоздала 20 известных кадров из фильмов во время карантина: эффектные фото

Пара из Венгрии Фанни и Норберт нашли крутой способ максимально полезно и весело использовать свое время на карантине. Они начали воспроизводить кадры из популярных фильмов.

Конечно, их декорации – малобюджетные, поэтому не такие роскошные, как те, что созданы в богатых голливудских студиях, но они, безусловно, более креативные.

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"Мы с Норби являемся лидерами импровизационного театра и работаем в развлекательной организации. Мы обычно работаем с различными событиями, поэтому пандемия COVID-19 очень вмешалась в наши планы", – сказала Фанни изданию Bored Panda.

Пара призналась, что они большие любители фильмов, и любовь к сфере кино и вдохновила Фанни и Норберта на эти кадры.

"Когда мы еще были в университете, мы любили креативно одеваться, когда у нас была возможность. Благодаря этому у нас было много аксессуаров и костюмов дома", – добавляет пара.

Супруги забавно воссоздали кадры из знаменитых фильмов. Среди картин, которые попыталась повторить пара, "Коммандо", "Лицо со шрамом", "Сияние", "Бойцовский клуб" и ряд других не менее известных кинолент.

Смотрите фото, как пара воспроизвела кадры из известных фильмов:

Фанни и Норберт рассказали, что хорошо справляются во время карантина и, к счастью, имеют много интересных занятий. Кроме этих фотосессий, пара еще шьет маски для лица, изучает языки, убирает дом и составляет планы на будущее.