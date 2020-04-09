Пара на карантине создала миниатюрную галерею с известными картинами для своих хомяков: фото

Все люди по-разному пытаются справиться с ситуацией в мире. Некоторые много готовят, другие – смотрят фильмы или читают книги. А одна пара из Лондона подошла к карантину с креативом и создала миниатюрный музей искусств с популярными картинами в собственной интерпретации для своих домашних любимцев.

Свой музей Филиппо и Марианна назвали "Музей Гербил". Для его создания они использовали бумагу и картон для картин, пишет Bored Panda.

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Пара объединила свои художественные умения и воспроизвела 4 известных картины: "Мону Лизу" Леонардо Да Винчи, "Девушку с жемчужной серёжкой" Яна Вермеера, "Крик" Эдварда Мунка и "Поцелуй" Густава Климта.

Затем они пустили своих двух 9-месячных хомяков Пандоро и Тирамису, чтобы они осмотрели их творение. Как хомяки отреагировали на галерею? "Они, казалось, интересовались всем, кроме картин", – признался Филиппо.

Смотрите фото из миниатюрного музея Гербил:

Пара решила создать этот мини-музей в воскресенье во время карантина. А все потому, что сами увлекаются искусством. Известно, что Марианна работает в сфере розничной торговли, а Филиппо является сотрудником музея V&A.

"Мы посещаем музеи и галереи, когда только можем. Нас интересуют художественные произведения и то, как они создаются. Марианна очень хорошо рисует, и это была отличная возможность заняться интересным проектом на карантине", – пояснил мужчина.