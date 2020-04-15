Пара обменялась обетами через видеозвонок на импровизированной церемонии в больнице: фото

Коронавирус разрушил много планов и отменил множество событий и свадеб. Однако влюбленные из США Шелун Цай и Майкл Сун решили не сдаваться и обменялись обетами на импровизированной свадебной церемонии в отделении больницы.

Интересно, что жених присутствовал на церемонии онлайн через программу Zoom, как и их друзья и родные, которые поддерживали пару, пишет Bored Panda.

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Медсестры были одеты в качестве подружек невесты, а невеста выглядела потрясающе – в самодельном платье из медицинского халата.



Невеста Шелун Цай / Фото Bored Panda

Медицинский персонал даже изготовил свадебный реквизит "Молодожены", который помог создать особую атмосферу. Отметим, что свою официальную дату свадьбы влюбленные перенесли на октябрь.

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Так, врач Шелун Цай и ее жених Майкл Сун решили отметить день свадьбы, который был отменен из-за пандемии коронавируса. Добавим, что пара познакомились в колледже в Нью-Йорке.