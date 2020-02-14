Пара превратила старую машину скорой помощи в невероятный дом на колесах: видео

Новозеландские блоггеры, которые много путешествуют, мечтали о комфортном фургоне, чтобы посещать новые места не только удобно, но и уютно. Поэтому пара решила превратить обычную машину скорой помощи на шикарный дом на колесах.

24-летний Алексис Мартини и его 22-летняя девушка Флави Меро потратили восемь недель на то, чтобы создать дом на колесах своей мечты из потрепанной машины скорой помощи.

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Известно, что сами студенты приехали в Новую Зеландию из Франции по программе обмена. Это уже не первая их совместная поездка. За предыдущий год влюбленные накопили 15 тысяч новозеландских долларов (около 230 тысяч гривен), которых хватило на отжившую машину скорой помощи.

"До того как приехать в Новую Зеландию, мы и понятия не имели, как что делать. Но мы всему научились с помощью YouTube и пытались сделать все лучше", – говорит Алексис.

Смотрите видео, как пара превратила бывшую "скорую" в дом на колесах

Сейчас бывшая скорая помощь укомплектована лучше, чем многие дома с фундаментом. У пары есть холодильник, биотуалет, система электропитания на солнечных батареях и душ (правда, уличный).

Вместе с материалами для ремонта и мебелью молодые люди потратили еще 15 тысяч новозеландских долларов. Так что на весь проект у путешественников ушло около 30 тысяч (около 500 тысяч гривен).



Пара сделала ремонт в машине самостоятельно

Мартин признается, что потратили больше, чем хотелось бы. Сначала они даже подумывали купить просто старую легковушку, но этот вариант никак не подходил. Ребята хотели путешествовать в чем-то более похожем на дом.

Но пара надеется, что их инвестиции окупятся, когда нужно будет возвращаться во Францию. Машину они планируют продать и за сумму не меньшую, чем на нее потратили.