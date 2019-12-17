Пара прожила почти 70 лет в мире и согласии: необычный секрет крепкого брака

Супруги Клонц из Калифорнии прожили 68 лет без ссор и споров благодаря интересной идеи, которая пришла к ним в молодые годы. Дожив до 87 лет, пара раскрыла свой секрет: все дело в музыке и одинаковой одежде.

Фрэнсис и Розмари Клонц познакомились, когда им обоим было по 19 лет. С тех пор они не только не отходят друг от друга ни на шаг, но и из года в год укрепляют свои отношения. Недавно супруги решили открыть тайну крепкого брака, передает издание Up Worthy.

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Еще в начале отношений женщина как-то купила себе и Френсису одинаковые футболки, которые она увидела в магазине одежды. Она подумала, что если они будут носить одинаковую одежду, то станут гораздо ближе друг к другу. И это сработало. С тех пор в гардеробе супругов практически нет никаких отличий, только в Розмари - женский вариант, а у Френсиса - мужской.



Фрэнсис и Розмари Клонц в одинаковой одежде / Фото Facebook / RoseMary Klontz

Интересно, что гармоничная пара нашла себя и в музыке. Они до сих пор активно гастролируют по домам престарелых и дают там концерты, на которых поют свои песни. Они признаются, что иногда музыкой и песнями можно сказать друг другу гораздо больше, чем словами.



Супруги Фрэнсис и Розмари​ Клонц / Фото Facebook / RoseMary Klontz

Оказалось, что дети Фрэнсиса и Розмари последовали примеру своих родителей, и теперь в их семьях все тоже ходят в одинаковой одежде, и это действительно работает. Поэтому можно предположить, что такая традиция в их семье будет существовать в течение долгих лет.



Дети супругов Клонц / Фото Good Day