Пара сделала фотосессию для новорожденного ребенка, но роль малыша выполнила собака: фото

В последнее время большую популярность набирают счастливые семейные фотосессии с новорожденными детьми. Однако одна пара решила отличиться и создала серию фотографий с "младенцем", роль которого выполнила очаровательная собачка.

Терьер Снугл получил все внимание, которого заслуживает настоящая фотомодель, передает издание Bored Panda.

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Интересно, что его хозяины Ян и Чейз Ренегар являются профессиональными свадебными фотографами. Поэтому все стереотипные фотографии младенца, которого снимают в пеленках, были идеально переработаны с собакой.

Эти фотографии довольно быстро стали популярными, поскольку являются и забавными, и очень милыми.

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