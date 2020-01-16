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Пара сделала фотосессию для новорожденного ребенка, но роль малыша выполнила собака: фото

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Фотосессия с собакой / Bored Panda

В последнее время большую популярность набирают счастливые семейные фотосессии с новорожденными детьми. Однако одна пара решила отличиться и создала серию фотографий с "младенцем", роль которого выполнила очаровательная собачка.

Терьер Снугл получил все внимание, которого заслуживает настоящая фотомодель, передает издание Bored Panda.

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Интересно, что его хозяины Ян и Чейз Ренегар являются профессиональными свадебными фотографами. Поэтому все стереотипные фотографии младенца, которого снимают в пеленках, были идеально переработаны с собакой.

Эти фотографии довольно быстро стали популярными, поскольку являются и забавными, и очень милыми.

Смотрите фото: песик принял участие в фотосессии вместо младенца

Автор: Мария Бондар
Теги: Фото дня Мир животных Семья Отношения Курьезные новости
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