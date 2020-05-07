Пара во время карантина поженилась в пустой церкви: вместо гостей были портреты – фото

Карантин отменил много событий и общественных мероприятий, но это не помешало паре из Калифорнии пожениться. Они устроили свадебную церемонию в пустой церкви, а вместо гостей на стулья поставили их портреты.

На фото, опубликованном в твиттере, отец ведет свою дочь к алтарю вдоль прохода пустой церкви.

Интересно! Самый короткий брак: пара рассталась через 3 минуты после свадьбы

Невесты Пэррис Хатчи и Эмили Маначи из Сан-Франциско рассказали, что долгое время думали, как провести свадьбу или может вообще отменить ее.

"Никто из нас не хотел откладывать церемонию на неопределенный срок, поскольку трудно понять, когда все снова будет хорошо. Вместе с тем мы не хотели подвергать риску наших близких", – сказал жених.



Невеста идет с папой к алтарю / Фото Twitter / ABCLiz

Поэтому пара решила сыграть свадьбу в церкви Святого Игнатия в Сан-Франциско согласно правилам социального дистанцирования и некоторым изменениям в списке гостей. Так, к счастливой паре виртуально присоединились не только семья и друзья, но и прихожане церкви.

"Когда мы приехали в церковь, то увидели фотографии на лавках. Церковь регулярно транслирует свои службы и поэтому расположила фото прихожан. Мы оценили аудиторию", – добавил Пэррис.



Свадьба в пустой церкви / Фото Twitter / ABCLiz