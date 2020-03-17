Пара впервые устроила свадебную фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото

Супружеской паре, которая прожила вместе 60 лет, решили сделать волшебный подарок – впервые провести для них свадебную фотосессию. Эти фотографии выглядят великолепно и доказывают, что настоящая любовь все-таки существует.

Любовь этой бразильской пары началась в далеком 1957 году. Скромную свадьбу Дона и Сеу Руссо устроили во дворе, а свадебную одежду им шила крестная, пишет издание People.

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Их сердца были наполнены верой и желанием построить хорошую жизнь вместе. Они даже представить не могли, что их ждут 9 детей, 16 внуков и 4 правнуков, и что они будут жить вместе больше 60 лет.

Свой день свадьбы каждый из них хранит в памяти, однако они не имеют с этого дня ни одной фотографии. Поэтому им подарили первую свадебную фотосессию, которая показывает их искреннюю любовь. Результат превзошел все ожидания.

Смотрите фото первой свадебной фотосессии пары: