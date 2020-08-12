Креативный американец с именем Майлз решил признаться любимой девушке Энджи. Однако обычные идеи для этого особого дня он не рассматривал. Парень устроил романтическое путешествие для любимой и перед признанием курьезно разыграл Энджи.

Видео и фото пара опубликовала в инстаграме. На кадрах видно, что Майлз с друзьями и своей девушкой арендовали яхту во Флориде. Романтические пейзажи и банальное признание – не то, чем он хотел поразить Энджи. Поэтому, встав на одно колено перед удивленной возлюбленной, он попросил друга бросить ему коробочку с обручальным кольцом. С этого и начался розыгрыш.

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По задумке, коробочка оказалась в воде, а "виновник" инцидента бросился за ней. Но когда упаковку вскрыли, оказалось, что она пустая. Энджи настолько расстроилась, что ее бриллиантовое кольцо оказалось на дне океана, что не сдерживала эмоций.

Но волноваться девушке долго не пришлось. После курьезного розыгрыша Майлз таки сделал предложение девушке и надел на ее палец кольцо с бриллиантом. Слово "да" он услышал не сразу, поскольку Энджи еще долго не могла оправиться от предыдущей выходки любимого.

У меня была сумасшедшая идея, которая не обошлась без моих друзей... Эта ночь была лучшей в моей жизни, я проснулся женихом. Не могу дождаться, когда пойду с тобой, Энджи, к алтарю,

– написал Майлз в своем блоге.

В американских и британских СМИ отметили, что сложно представить, какие сюрпризы ждут невесту в день свадьбы. Однако сейчас Энджи не сдерживает своего восторга от признания и поделилась в сети первым фото.