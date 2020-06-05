Американец Ксавье Янг несколько дней наблюдал за тем, как его девушка принимает активное участие в массовых протестах в США, и это ему так понравилось, что он решил, что Элстон – именно та девушка, с которой он хочет прожить всю жизнь.

Парень рассказал изданию People, что пока не планировал делать предложение своей девушке. Однако увидев ее активность на протестах в городе Роде в прошлые выходные, он просто не мог больше ждать.

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"Мне так легко и интересно было наблюдать за ее действиями, что в моей голове промелькнула мысль "это девушка, с которой я хочу быть", – говорит Янг.

Он сделал вид, что хочет взять немного воды, потому что устал, и вместо того, чтобы вытащить бутылку из рюкзака, достал кольцо. Затем парень опустился на одно колено и попросил 23-летнюю Марджори Элстон війти за него замуж. Девушка согласилась. И теперь эти очаровательные фото предложения руки и сердца стали вирусными.



Предложение во время массовых протестов / Фото с инстраграм страницы 4C visuals group

Янг поделился видео в инстаграме с подписью "Создание истории во время свидетельства истории".

Интересно, что пара встречается уже почти два года с тех пор, как они встретились на работе в местном центре лазерных меток.



Влюбленная пара вместе уже два года / Фото с инстраграм страницы 4C visuals group

Теперь пара активно участвует в массовых протестах в США.

Что известно о протестах в США? По всей Америке и даже в других странах люди выходят на массовые акции протеста из-за убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейскими.



Все началось с того, что мужчину задержали, потому что он хотел рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Во время ареста один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Длилось это от 6 до 8 минут. На просьбу мужчины отпустить его, потому что он не мог дышать, полицейские не обращали внимания. Флойда отпустили, когда он затих, но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер.