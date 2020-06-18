Контроль мужчины в отношениях может начаться с незначительных деталей, которые вызывают у женщины лишь небольшое раздражение. Однако, на самом деле эти детали являются так называемыми предупредительными признаками эмоционального насилия со стороны партнера.

Эксперты издания Yourtango решили открыть глаза некоторых девушек на их вторую половинку и поделились признаками, которые показывают, что парень пытается вас контролировать.

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5 признаков, что парень пытается вас контролировать

Он "быстро влюбляется"

Парень, который пытается контролировать девушку, заставляет ее чувствовать, будто он сразу же в нее влюбился и просто обожает ее, уделяя ей много внимания.

Так, за короткое время девушка чувствует, что она – центр его вселенной, и обычно это "звоночек". Контролирующие люди знают, что сказать, чтобы заманить вас, и, прежде чем вы поймете, вы попали на их "удочку".



Парень делает вид, что влюбился / Фото Womsay

Ваше время – это его время

Парень, который хочет управлять вами, старается заставить вас чувствовать, что все, что вы делаете отдельно от него, разрушает вашу совместную жизнь.

К сожалению, эти "разрушения" – это часто ваша семья, друзья, хобби или что-то еще, что соответствует вам как личности. Когда он чувствует, что может потерять контроль над вами, то может даже заставить вас выбирать: он или ваша жизнь, и делать вас виновной, потому что вы мало времени проводите с ним.

Ему не хватает своей социальной жизни

Если парень никогда не вспоминает своих товарищей, встречи с коллегами или групповые собрания, то это тоже плохой признак. Ведь это связано с тем, что он боится потерять контроль над вами, поэтому не рассказывает о своей жизни и меньше общается с друзьями.

Он принимает решения за вас

Если человек дает вам ощущение, что он хочет "направить" вас на определенное решение, то это означает, что он пытается вас контролировать.

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Одно дело быть с человеком, который знает, чего он хочет, но контролирующий человек постоянно решает все сам, якобы, "предлагая" вам сделать это. Поэтому, если вам приходится постоянно объяснять, отстаивать свое мнение или решение, то это означает, что вы находитесь под его влиянием.

Он запрещает общаться с другими мужчинами

Если вы дружите со своим бывшим или общаетесь с коллегами-мужчинами по работе, то ваш партнер, который постоянно хочет все контролировать, будет видеть в этом угрозу. Поэтому он может постоянно спрашивать вас о встречах с мужчинами, проверять ваш телефон или даже запрещать общаться с другими.

Тот, кто заставляет вас чувствовать неуверенность в себе, вину или сомнения, не заинтересован в вашем счастье или саморазвитии. Они не заинтересованы в вас, кроме того, что хотят вас контролировать.