Парень превратил сарай своей мамы в бар на открытом воздухе: фото

25-летний парень из Великобритании не тратил время зря на карантине и за несколько дней превратил старый сарай своей мамы на удивительный бар на открытом воздухе.

А из-за того, что все бары и пабы закрыты на ближайшие несколько недель из-за коронавируса, мама и сын довольны, что могут насладиться вкусными напитками в собственном частном баре в саду, пишет The Sun.

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Бывший сарай зря занимал место, ведь им никто не пользовался, он был заполнен старым хламом. Поэтому парень придумал гениальную идею для обновления помещения.



Так выглядел сарай до ремонта / Фото The Sun

Впоследствии мама разместила фото с преобразованием сарая в фейсбуке, показав невероятные фотографии до и после ремонта. Рядом с фотографиями она написала: "Полная трансформация из старого разрушенного сарая в садовый бар".

Такое превращение было для семьи почти бесплатным. Единственной затратой на новый бар стали настенные доски, которые она купила, чтобы создать в сарае впечатление настоящего бара.



Старый сарай превратился в бар / Фото The Sun

Интересно, что помещение также оснащено настенной стойкой, где расположены различные спиртные напитки.

Пользователи соцсети, которые увидели эти фото, были столь впечатлены идеей, что призывали других людей строить такие же помещения в собственных садах.