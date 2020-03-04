Парень привел ламу на свадьбу своей сестры: забавная реакция девушки

Некоторые пары арендуют различных животных для своей свадьбы, чтобы развлечь гостей и сделать красивые фото, которые они всегда будут пересматривать с улыбкой. Однако один брат решил привести ламу в смокинге на важный праздник сестры.

Эта гениальная идея не просто так засела в его голове. Оказывается, Мендл Вайнсток 5 лет назад пообещал своей сестре Риви, что он сделает это на ее свадьбу. Тогда они оба восприняли это как шутку, однако парень таки решил удивить сестру.

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После того, как фото стало вирусным, Вайнсток подробно объяснил контекст в интервью изданию Insider: "Пять лет назад моя сестра говорила о своей свадьбе так, будто это случится прямо завтра, хотя она даже ни с кем не встречалась тогда. Просто чтобы разозлить ее и увидеть реакцию, я сказал ей первое, что пришло в голову: если она заставит меня прийти на свадьбу, я возьму с собой ламу".



Мендл Вайнсток с ламой пришел на свадьбу сестры / Фото Reddit

После несколькоминутных споров, Риви сдалась и сказала: "Хорошо, лама тоже приглашается на свадьбу". В том же интервью невеста рассказала, что брат напоминал ей об этом обещании, пожалуй, два раза в неделю последние пять лет.

Первой реакцией невесты на ламу, которая ждала на улице, были слова "я так тебя ненавижу", которые она сказала своему брату. Но впоследствии она призналась, что это было не так ужасно и это все равно не испортило свадьбу, а наоборот – стало моментом, который девушка запомнила надолго.

Позже шутка с ламой продолжилась внутри свадебного зала, где друзья невесты разместили надувных лам на своих стульях за столом.



Ламы на свадьбе Риви / Фото Insider

Отметим, что лама пробыла на свадьбе около получаса, позируя на фотографиях с гостями, прежде чем вернуться на свою ферму за пределами Кливленда.