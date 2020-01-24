Парень украл колонку из студии, чтобы не жениться на девушке: детали

Китайца поймали на краже, но оказалось, что он так поступил не из-за недостатка денег, а чтобы избежать свадьбы. Юноша придумал коварный план – украл Bluetooth-колонку, стоимость которой около 250 долларов, в танцевальной студии в Шанхае.

Вряд ли кто-то из тех, кто уклоняется от женитьбы, сравнится с китайцем по имени Чен, который ради того, чтобы не связывать себя брачными узами, пошел на преступление, передает издание Unilad.

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Молодого мужчину задержали за кражу Bluetooth-колонки – Чен похитил технику из студии 8 января и в тот же день был арестован. Но уже на допросе парень признался, что сделал это, чтобы не жениться.

Моя девушка хочет жениться на мне, но я не хочу с ней свадьбу. Я знал, что меня поймают, хотя и не думал, что это произойдет так быстро,

– сказал он полицейским.

Парень просто сам не решался расстаться со своей партнершей и решил, что единственный выход: сделать так, чтобы она сама его бросила. Чен надеялся, что девушка разочаруется в нем, узнав, что он вор.



Парень Чен, который украл колонку, на допросе в полиции / Фото Unilad

Почему он украл именно Bluetooth-колонку? По словам представителей местной власти, Чен решил украсть не самую дорогую технику, чтобы владелец не пострадал из-за ее потери.

Сейчас горе-жених находится под стражей, но, по словам сотрудников полиции, за мелкое правонарушение его вряд ли продержат в заключении долго.