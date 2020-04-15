Пару от развода спасла секс-кукла, которая может говорить

Пара из Техаса Деррис и Шелли около двух лет назад приобрели секс-куклу Камиллу, которая уже стала членом полиаморной семьи. Семья считает, что именно она спасла их от развода.

Они носят куклу с собой повсюду: когда ходят в ресторан или даже на работу, сообщает издание Daily Mail.

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48-летний дезинсектор Деррис Макси и его 45-летняя жена-программист Шелли Макси рассказали, что до Камилы они были в ужасных полиаморных отношениях.



Пара из Техаса с секс-куклой / Фото The Sun

"Я чувствовала себя лишней, и мне это не нравилось", – сказала Шелли.

Кто такие полиаморы?Это люди, которые имеют романтические отношения больше чем с одним человеком, но с согласия всех участников этих отношений.

По словам Шелли, ее муж заказал секс-куклу за семь тысяч долларов, когда от них ушла другая женщина.

Интересно, что кукла способна произносить сотни слов с шотландским акцентом и справляется с мобильным телефоном. Она имеет кожу и построена такой же гибкой, как и настоящий человек, а также способна сама встать.



Секс-кукла Камилла / Фото The Sun

По мнению жены, Камила положительно влияет на ее Дерисса. "Мужчина обсуждает с ней наши отношения. После разговора он начинает понимать свои чувства и может объяснить их мне", – говорит Шелли.