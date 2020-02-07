Пары, которые одинаково разделяют уход за ребенком, более счастливые: исследование

Исследования показывают, что родители в среднем довольны своей жизнью больше, чем люди, которые не имеют детей. Однако, если обязанности в уходе за ребенком пара еще и разделяет – то они чувствуют себя счастливее, чем пары, где ребенком занимается только женщина.

Новое исследование, опубликованное в журнале "Гендер и общество", выявило, что родители чувствуют себя более счастливыми в воспитании детей в значительной мере благодаря гендерным нормам.

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Исследователи проанализировали данные о более чем 30 тысячах женщин и мужчин около 30 лет касаемо того, насколько они довольны своей жизнью, а также их соблюдение гендерных норм относительно родительства (теперь часто женщина идет на работу, а муж остается дома, ухаживая за детьми).

Много исследований показали, что распределение обязанностей по уходу за ребенком одинаково улучшает эмоциональное самочувствие женщины и способствует счастливым отношениям.

Отметим, что по данным Минсоцполитики, в прошедшие годы только 3% отпусков по уходу за ребенком были оформлены на мужчин.