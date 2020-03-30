Пары, которые пьют вместе, остаются в отношениях дольше: исследование

Чрезмерное употребление алкоголя или курение мужем или женой может ухудшить брак. Однако, собственно ли плохие привычки вызывают проблемы в отношениях? Ученые доказали, если привычки к алкоголю или курению у партнеров одинаковые, то они дольше остаются довольны своим браком.

Об этом говорится в докладе, обнародованном университетом в Буффало. Так, ученый Грегори Хомиш исследовал более 600 пар около семи лет.

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Участники должны были заполнить анкеты перед свадьбой, а затем такие же анкеты на первый, второй, четвертый и седьмой юбилеи брака. Выяснилось, что супруги с различными привычками к алкоголю и курению чаще чувствовали себя недовольными своими отношениями, чем те, чьи привычки были похожими.



Пара празднует помолвку с вином / Фото Unsplash

"Когда один партнер сильно пил или курил, а другой не соответствовал его привычкам, то они были недовольны. Отношения ухудшались еще больше, когда один из супругов слишком увлекался плохими привычками", – говорят исследователи.

Результаты опроса показали снижение уровня удовлетворенности супругами с годами совместной жизни. При каждой оценке разница в употреблении алкогольных напитков между супругами была более частой, чем разница в курении.