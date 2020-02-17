Пары, которые прожили вместе 50 лет, поделились секретами длительных отношений: 6 правил

Супруги, проживающие вместе не одно десятилетие, точно сталкиваются с разнообразными вызовами в отношениях. Но если над отношениями работать и поддерживать свою вторую половинку, то вы будете жить счастливо еще много лет.

Так, семь пар, которые провели вместе около 50 лет, поделились с изданием Welland Good собственными золотыми правилами долговременных отношений.

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Найдите время, чтобы сосредоточиться друг на друге

Супруги Браша и Арье Гец женаты уже 40 лет и вместе воспитали шестерых детей, которые сейчас счастливо женаты и завели собственных малышей. Поэтому когда их уже взрослые дети переехали, пара ощутила чувство потери и грусти из-за "пустого гнезда".

Однако Браша и Арье решили переосмыслить это эмоциональное состояние как положительную возможность. "Когда дети начали переезжать, я начала успевать уделять значительно больше внимания своему мужу. Я начала его очень ценить", – говорит Браша. И потому, что они нашли время, чтобы сосредоточиться друг на друге, их отношения стали намного более захватывающими.

В плохие времена держитесь на позитиве

За свои 44 года супружеской жизни Лори и Майк Мандриота пережили тяжелые изменения. Сейчас они советуют всем парам никогда не принимать решение, пока вы эмоционально расстроены. "Даже если это занимает месяц, подождите, когда ваш партнер остынет, тогда примите свое решение с перспективой", – добавляет Лори.

Она также говорит, что важно понимать, что мы все ошибаемся: "Это может помочь вам быть более сострадательными, даже во времена разочарования". "В жизни так много вызовов, которым необходимо противостоять, что копить в себе негатив и разочарования – это пустая трата драгоценного времени. Поэтому будьте на позитиве в отношениях и вы будете счастливее", – сказала женщина.

Открыто общайтесь и делитесь своими страхами

Кэррол Джи, которая замужем за Ронни 46 лет, говорит, что единственное предостережение этого правила заключается в том, что только одному из них позволено иметь плохой день.

В течение последних 27 лет Ронни боролся с рядом хронических проблем со здоровьем, которые повлияли на их отношения. Несколько раз женщина пыталась разговаривать мужем о своих страхах, и он говорил, что с ним ничего не случится, поэтому ей не нужно волноваться.

Чувствуя, что эмоциональное здоровье ухудшается, супруги наконец решили, что им поможет терапия отношений. "Консультирование помогло ему по-настоящему "услышать" меня. Мы поделились своими страхами. Теперь мы оба осознаем, что с возрастом наши проблемы со здоровьем, вероятно, усилятся, но мы до сих пор чувствуем себя парой", – сказала Кэрролл.

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Поэтому не бойтесь раскрывать свои страхи друг другу и ищите помощи, если почувствуете, что не можете справиться с проблемами.

Поддерживайте и уважайте друг друга

Джанет и Стивен Холл сталкивались с множеством серьезных проблем, пока были 42 года вместе. Они обнимались и поддерживали друг друга, когда было бы легче закрыться в комнате, потому что это было бы эгоистично и недоброжелательно к чувствам партнера.

Важнейший урок, который они усвоили во время этих неурядиц, – это быть лучшими друзьями с общими интересами, оставаться верными себе и друг другу и относиться друг к другу с уважением и достоинством. "Изнурительным было не останавливаться, например, когда наша дочь умерла, но каждый из нас любил другого настолько, что мы не могли позволить нашей скорби привести к еще одной потере", – ответил Стивен.

Никогда не воспринимайте свои отношения как должное

Мэри Бурак за 50-летние отношения с Джерри почти трижды теряла его из-за осложнения гриппа. Много времени он провел в больнице, а рядом с ним – и жена. За это время их бизнес сильно пострадал, но для них важнее было здоровье друг друга, чем деньги.

Хотя для пары все это было тяжело, их любовь продолжала расти и развиваться со временем. "Мы дали обеты 50 лет назад, что никогда не будем воспринимать отношения как должное. Мы сильная и преданная пара с уважением, доверием и честью, а также дружбой и любовью друг к другу", – заверила Мэри.

Примите ваши сходства и различия

Терри Итон и Роберт Уильямс были парой 37 лет, а совместно вели бизнес 28 лет. "Хотя общение, безусловно, является ключевым фактором в паре, мы также поняли важность восприятия сходств и различий друг друга", – говорит Итон.

Хотя они во многом похожи, они принимали различия друг друга в личной и профессиональной жизни. "Независимо от того, или мы развиваем наш бизнес, или поддерживаем друг друга во времена личных изменений, мы всегда старались отмечать тот факт, что мы – две разные личности с двумя способами мышления и двумя уникальными наборами талантов, интересов и перспектив", – уверяет пара.