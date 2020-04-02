Пары, которые вместе набирают вес, имеют более прочный брак: исследование

Какие лучшие показатели счастливых и успешных отношений или брака? Согласно новому исследованию, один из лучших способов понять, продлятся ли ваши отношения долго и счастливо, – это оценка веса партнеров.

Исследование Национального центра информации о биотехнологии выяснило, что пары, которые довольны своим браком, как правило, вместе набирают вес.

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Как проводили исследования? В течение четырех лет исследователи наблюдали за молодоженами, дважды в год измеряя такие факторы, как рост, вес, семейное удовольствие, стресс и проблемы.

В результате, стало известно, что общее удовольствие от брака со временем отражается на увеличении или потере веса каждого из супругов. Зато те люди, которые оставались стройными, сообщили, что их браки закончились разводом.



Завтрак пары / Фото Freepik

Как вес влияет на брак? С точки зрения здоровья, удовлетворение отношениями способствует улучшению здоровья, в частности пища может преодолевать стресс и напряжения в паре.

С точки зрения отношений, поддержания веса мотивированное прежде всего желанием заинтересовать партнера. К тому же, пары имеют меньше стресса относительно своей внешности.