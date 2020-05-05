Пары, регулярно проявляющие физическую привязанность, в счастливых отношениях: исследование

Объятия и прикосновения, которые не приводят к сексу, могут помочь построить более крепкие и счастливые отношения.

Об этом говорится в новом исследовании, проведенном в Университете Бингемтона. Исследовательская группа изучила влияние несексуальной физической близости на удовлетворенность отношениями.

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Такой "стиль привязанности" касается того, насколько комфортно людям вместе в физической и эмоциональной близости. Так, некоторые пары регулярно жаждут такой привязанности, а другие – более сдержаны в этом.

Исследователи уверены, что все зависит от того, насколько открыто, близко и безопасно вы чувствуете себя с любимым человеком.

Согласно результатам исследования, чем больше пара сообщала о проявлении физической привязанности друг к другу, тем больше они были довольны прикосновениями своего партнера. Кроме того, ученые считают, что для мужчин физическая близость – это приятный "бонус", а для женщин – необходимость.

Учитывая это, ученые отметили, что физическая привязанность может помочь построить прочные отношения.