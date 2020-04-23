Пение и танцы: полезные советы, как развивать своего ребенка дома на карантине

Очень неожиданно повернулась жизнь всех людей из-за карантина. Закрыли все школы, садики и кружки, поэтому родители вынуждены сами развлекать, обучать и развивать своих малышей. Что же делать с маленькими "вечными двигателями"? Ведь их бег по дому или прыжки на кровати не могут заменить ежедневную норму выброса энергии.

Поэтому педагог по вокалу Анна Байдык и хореограф Тетяна Бесараб поделились собственными советами изданию Сегодня, как помочь ребенку заменить ежедневную норму подвижности в обычной жизни да еще и превратить это в полезные творческие навыки.

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"Если ваш ребенок тянется к музыке, поддерживайте любые певческие проявления детей", – советует вокалистка Анна Байдак. Ведь короткие и легкие мелодии, напетые мамой или папой, будут развивать у малышей любовь к музыке.

Сначала попробуйте исполнить с ребенком знакомые ему песни (например, песни из мультфильмов или популярных украинских и зарубежных исполнителей). Чтобы было интереснее можете организовать дома вечер домашнего караоке.



Развивайте у ребенка любовь к музыке / Фото УП.Жизнь

Кроме того, Анна Байдак рекомендует родителям поработать над правильным дыханием ребенка.

"Поработайте с ребенком над дыханием. В интернете есть множество дыхательных гимнастик, которые не только необходимы, чтобы иметь сильную опору для голоса, но и полезны для здоровья в целом", – объяснила педагог по вокалу.

По ее словам, если у ребенка уже есть любимые песни – дайте ему возможность исполнить ее для вас. "А для близких родственников и друзей можно устроить домашний концерт в Zoom или по Facetime. И обязательно не жалейте оваций для маленького артиста, его это обязательно поддержит", – говорит Анна.

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Как воспитывать у ребенка любовь к музыке? Можно вместе прослушивать различные музыкальные жанры, рассказывать ребенку о них, интересоваться, что понравилось больше, обсудить, какие характеристики отличают один жанр от другого.

А для самых маленьких детей создайте "шумовой оркестр", покажите как звучит тот или иной инструмент, попробуйте с ребенком поимпровизировать, например, на ложках. Также множество музыкальных инструментов можно смастерить из подручных материалов, для этого вам понадобится немного фантазии и креатива.

Кроме того, развивать своего ребенка дома можно и с помощью хореографии, уверяет эксперт Татьяна Бесараб.

Физическая форма – это залог здоровья. Прежде чем выходить на сцену, любой артист много тренируется: отрабатывает движения танца, или просто работает над своим телом. Нужно уметь концентрировать внимание на движениях,

– говорит Татьяна.

Хореограф советует начинать день с улыбки и хорошего настроения. Обязательно делайте зарядку, следите за рационом ребенка (он должен своевременно есть и пить достаточно воды). Старайтесь делать утренние упражнения вместе – так, вы показываете ребенку пример.



Танцуйте с ребенком дома и выполняйте упражнения по гимнастике / Фото Pilgrim

"Давайте возможность малышам двигаться и танцевать. Включайте музыку и устраивайте дискотеку, можете потанцевать вместе или устроить "домашние соревнования". Следите за тем, какие движения ребенок делает, какие эмоции у него возникают от той или иной песни", – говорит эксперт.

По словам хореографа, необходимо также следить за осанкой ребенка, сделать несколько упражнений на правильную осанку.

Также можно записать танцы на видео и показать, следит ли ребенок за осанкой во время танца. И советуем отправлять такие видео родным, это точно поднимет им настроение.