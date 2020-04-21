Пенсионеры нашли любовь в 97 лет благодаря коронавирусу: милая история

97-летние пенсионеры из города Прествич, который расположен в Великобритании, поняли, что влюбились благодаря коронавирусу. Пара познакомилась накануне карантина и решили изолироваться вместе.

Ветеран Роберт Волш и Лилиан Гранди познакомились в ноябре 2019 года на мероприятии ко Дню памяти жертв авиакатастрофы в аэропорту Конкорда, пишет The Sun.

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"Мы сидели рядом, и почему-то обменялись номерами телефонов. Я позвонил ей вечером, и мы договорились встретиться. С тех пор мы встречались три раза в неделю", – признался мужчина.

Однако когда власть объявила о том, что в стране вводят карантин, пара пенсионеров решила съехаться. Получив одобрение детей, Роберт переехал к Лилиан.



Роберт Волш и Лилиан Гранди / Фото The Sun

Я влюбился в нее бесповоротно. И нам совсем не скучно вдвоем. Мы готовим свои блюда, сидим в саду и никогда не спорим. Мы нашли хорошую сторону в этом ужасном вирусе: теперь мы вместе,

– признался Роберт.

Теперь мужчина играет возлюбленной на укулеле (музыкальный инструмент), они вместе поют песни своей молодости и вспоминают минувшие дни. Интересно, что Волш когда-то служил на подводной лодке, а Гранди во время войны строила бомбардировщики.