Каждый из нас неоднократно ловил себя на мысли, что не может перестать думать о человеке, который пришелся нам по душе, или же с которым мы находились в отношениях. Конечно, думать никто не запрещает, но часто наши мысли переходят все границы. Что сделать, чтобы прекратить постоянный поток мыслей о человеке, которого нет в нашей жизни – читайте дальше.

Психотерапевты в сети утверждают, что нашим постоянным "думаньем" о человеке могут служить химические реакции в мозгу, особенно если ваша одержимость связана с кем-то, с кем вы недавно познакомились. Когда мы находим связь с человеком, это приводит к высвобождению дофамина в мозге, которое создает приятное ощущение.

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Сексолог и психотерапевт Кристи Оверстрит рассказала об 11 важных шагах, которые помогут вам жить полноценной жизнью и не заполнять мысли человеком, который о вас даже не вспоминает.

Как перестать думать о человеке

1. Поймите, что вы достойны любви

Многие люди искренне верят в то, что их не могут полюбить. Это миф, который мешает им жить и строить отношения. Он работает против них, когда в отношениях что-то идет не так.

2. Сосредоточьтесь на том, чтобы принять и любить себя

Решающее значение имеет сосредоточение на любви и принятии себя. Полюбите те части тела, которые вам раньше не нравились.

"Степень, в которой мы воспринимаем и ценим эти части себя – это степень, как мы романтично и сексуально привлекаем к себе людей, доступных, добрых и порядочных", – рассказывает психотерапевт.

3. Найдите у кого-то поддержку

Проведите некоторое время с людьми, которые улучшают ваше настроение. Это не только избавит вас от негативных мыслей, но и напомнит вам, как хорошо чувствовать себя с людьми, которые ценят вас.

4. Спросите себя, что этот человек для вас значит

По словам доктора наук, терапевта секса и отношений, Стивена Снайдера иногда это может помочь. Спросите себя: действительно ли фактический опыт общения с этим человеком дал смысл, который он должен был дать? С большой вероятностью ответ будет "нет", ведь мы привыкли романтизировать прошлое.

5. Отпишитесь от человека в социальных сетях

Если человек в соцсети постоянно попадает на глаза, то само собой вы будете постоянно его видеть, а это только создаст усиленную проблему. Сделайте проще для себя: отпишитесь от всех социальных страниц, удалите переписку.



Важные шаги, чтобы избавить себя от мыслей о человеке

6. Избавьтесь от напоминаний

Отписки в соцсетях может быть недостаточно, чтобы забыть человека. Если вы находились в долговременных отношениях, то психологи настаивают на избавлении от всех вещей, которые будут напоминать вам о человеке. Также избегайте мест, где вы раньше проводили время. Попробуйте поменять любимые кофейни на другие заведения. Возможно, именно там вы встретите новую любовь.

7. Отбросьте мысли о возвращении

Если вы чувствуете себя одинокими, попробуйте направить свою энергию на что-то продуктивное. К примеру, когда будет свободное время – выберитесь на пробежку или же займитесь йогой. Не надо составлять план возвращения к человеку, который вас не ценит.

"Мы постоянно хотим вернуться назад и сделать все правильно заново, но это обычно плохая идея", – говорит психотерапевт.

8. Записывайте свои мысли

Записывать свои переживания и мысли очень важно для того, чтобы помочь переживаниям выйти на свободу и отслеживать, как вы справляетесь с ними. Возьмите за основу пункты 1, 2 и 4 — они помогут высказаться на бумаге.

9. Посвятите время себе

Довольно часто можно заметить, что когда люди становятся одержимыми относительно кого-то, возникает тенденция отказываться от себя. От своих привычек и желаний. Расставание – это возможность уделить время себе по максимуму. Станьте лучшей версией себя.

10. Напомните себе, почему отношения дали трещину

Подумайте над тем, почему все пошло не по плану. Вы точно сможете дать правильный ответ.

"Чаще всего мы идеализируем людей, которых нам не хватает. Мы не замечаем того факта, что значение, которое мы придавали отношениям, не всегда было таким, насколько бы нам хотелось", – отмечает психотерапевт.

11. Различайте интуицию и одержимость

Бывает так, что какие бы методы по избавлению от мыслей человека вы не применяли, они не срабатывают. И тогда вы начинаете думать: "Возможно, действительно, этот человек – именно тот, кто вам послан судьбой?".

Дайте себе время подумать и трезво оценить, есть ли в этом мнении зерно истины, или вы просто не можете отпустить прошлое.