Любые первые контакты с другими людьми очень важны для личностного развития. К примеру, с рождения малыш набирается опыта из отношений с родителями, когда становится старше – берет пример с братьев и сестер, учителей, а уже в подростковом возрасте появляются друзья и первая любовь. И последнее бесспорно влияет на ваши будущие отношения.

Об этом заявляет австралийский психолог и эксперт по отношениям Мелани Шиллинг. По ее словам, интенсивность эмоций крепко отчеканивается в памяти, потому что вы их переживаете впервые, пишет издание Elle.

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И хотя иногда люди, которые впервые влюбляются, проживают с этим партнером остаток жизни, общая статистика довольно печальная. В реальности человек влюбляется неоднократно, набирая опыт из предыдущих отношений.

"И если вы действительно хотите быть счастливы, не наступайте на те же грабли, начиная новый роман. Подумайте и признайтесь, какой "груз" первой любви вы бы не хотели перетащить в будущее", – советует Шиллинг.

То как первая любовь влияет на отношения в будущем

Жажда страсти и тяга к стандартнму сценарию

Эксперт из отношений отмечает, что бесспорно первая любовь заставляет нас сомневаться в новых отношениях. "Люди начинают сравнивать каждые последующие отношения с романтичным эталоном из прошлого", – говорит доктор Гейл Брюэр.

Во время первой любви человек чувствует, как часто бьется сердце, а в животе «неистовствуют бабочки». И уже в следующих отношениях вы этого не почувствуете и у вас изменились потребности.

Понимание того, чего вы хотите, а чего – нет

Пережив первую любовь и ее последствия, вы будете точно знать, что нашли, что потеряли и чего хотите, двигаясь дальше. Поэтому признайтесь себе в этом.

Чтобы первая любовь стала позитивным уроком на будущее, сядьте и составьте список черт, которыми должен, по вашему мнению, обладать ваш новый партнер. Перечислите все положительные аспекты пережитого опыта, чтобы знать, что делает вас счастливой. Будьте честны и не идеализируйте пережитое, ведь из-за чего-то вы разошлись,

– рекомендует доктор Брюэр.

Также стоит проанализировать негативные моменты – те, которые вы не хотели бы снова в будущих отношениях (например, если бывший был страшным транжирой). Да, это может быть больно, но полезно четко прописать особенности, которые вам неприятны, чтобы обратить на них внимание при выборе кандидатов для отношений.

Эксперты говорят, что "призрак" первой любви всегда готов преследовать вас в новых отношениях, однако счастье в ваших руках. Слушайте не только сердце, но и голову.