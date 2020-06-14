Для каждой девушки знакомство с родителями своего любимого – это очень волнующий момент, от которого могут зависеть ваши будущие отношения. Главное – не волнуйтесь и будьте собой.

Издание Liza поделилось советами, как правильно вести себя во время первой встречи с родителями парня, и что не стоит делать и говорить, чтобы произвести на них приятное впечатление.

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Как вести себя при знакомстве с родителями парня

Старайтесь не волноваться и будьте собой

Чтобы произвести хорошее впечатление на родителей своего парня, при знакомстве стоит вести себя так, как в обычной жизни. Ведь у его папы и мамы уже есть большой жизненный опыт и они точно заметят вашу фальшивую улыбку. Поэтому не притворяйтесь тем, кем вы на самом деле не являетесь.

Не корчите из себя опытную хозяйку

Будет выглядеть неуместно, если вы сразу, как только зайдете в дом, начнете накрывать на стол или помогать нарезать салат. Ведь в этом доме уже есть хозяйка – мама твоего парня, и ей вряд ли понравится, если через 10 минут после знакомства на ее территории хозяйничает другая женщина.



Не показывайте себя сразу хозяйкой на кухне свекрови / Фото Ukrainian Today

Покажите уважение к ним

Переходить на "ты" во время первого знакомства с родителями избранника не стоит, даже если они выглядят современными и демократичными людьми. Особенно не стоит в первый же день начинать называть потенциальную свекровь "мамой".

Не сравнивайте родителей парня со своими

На первой встрече с родителями любимого следует избегать фраз "у моей мамы этот салат получается вкуснее, потому что она добавляет яблоко" или "а отец болеет за "Реал", а не за "Манчестер Юнайтед". Потому что это вряд ли поможет вам установить хорошие отношения с родителями твоего парня.

Не говорите только о себе

Во время первой встречи постарайтесь быть внимательными к родителям избранника. И не стесняйтесь спрашивать их о жизни, интересах и работе – им это точно будет приятно.