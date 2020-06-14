Первая встреча с родителями парня: как вести себя при знакомстве
Для каждой девушки знакомство с родителями своего любимого – это очень волнующий момент, от которого могут зависеть ваши будущие отношения. Главное – не волнуйтесь и будьте собой.
Издание Liza поделилось советами, как правильно вести себя во время первой встречи с родителями парня, и что не стоит делать и говорить, чтобы произвести на них приятное впечатление.
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Как вести себя при знакомстве с родителями парня
- Старайтесь не волноваться и будьте собой
Чтобы произвести хорошее впечатление на родителей своего парня, при знакомстве стоит вести себя так, как в обычной жизни. Ведь у его папы и мамы уже есть большой жизненный опыт и они точно заметят вашу фальшивую улыбку. Поэтому не притворяйтесь тем, кем вы на самом деле не являетесь.
- Не корчите из себя опытную хозяйку
Будет выглядеть неуместно, если вы сразу, как только зайдете в дом, начнете накрывать на стол или помогать нарезать салат. Ведь в этом доме уже есть хозяйка – мама твоего парня, и ей вряд ли понравится, если через 10 минут после знакомства на ее территории хозяйничает другая женщина.
Не показывайте себя сразу хозяйкой на кухне свекрови / Фото Ukrainian Today
- Покажите уважение к ним
Переходить на "ты" во время первого знакомства с родителями избранника не стоит, даже если они выглядят современными и демократичными людьми. Особенно не стоит в первый же день начинать называть потенциальную свекровь "мамой".
- Не сравнивайте родителей парня со своими
На первой встрече с родителями любимого следует избегать фраз "у моей мамы этот салат получается вкуснее, потому что она добавляет яблоко" или "а отец болеет за "Реал", а не за "Манчестер Юнайтед". Потому что это вряд ли поможет вам установить хорошие отношения с родителями твоего парня.
- Не говорите только о себе
Во время первой встречи постарайтесь быть внимательными к родителям избранника. И не стесняйтесь спрашивать их о жизни, интересах и работе – им это точно будет приятно.