Первая любовь ребенка: как реагировать родителям

Первая любовь – это всегда интересный период как в жизни малышей, так и в жизни родителей. И хотя иногда это может пугать взрослых, этот процесс не остановить. Поэтому главный и первоочередной совет родителям – сохранять спокойствие и ни в коем случае не стыдить ребенка в его романтических порывах.

Первая любовь вашего ребенка может прийти не в 16 лет, а в любой момент времени, как малыш научился ходить и говорить. И именно от реакции родителей на детские отношения будут зависеть ваши с малышами дальнейшие взаимоотношения и уровень доверия, передает издание Lady.Tochka.

Интересно! Чем первая любовь современных детей отличается от чувств их родителей: интересные факты

Родители должны реагировать в соответствии с возрастом малышей: если любовь застала ребенка дошкольником, младшим школьником или подростком.

Первая любовь дошкольника

Чувство любви – это естественный этап развития и взросления ребенка. Отметим, что в детском саду дети обычно влюбляются не в человека, а в качества, которыми он обладает.

Первая любовь у младшего школьника

Этот возраст является переломным для ребенка, потому что у него появляется пассивность и скромность. Ребенок еще не выработал модель отношений с противоположным полом, поэтому часто может выражать свои чувства через агрессию и возражения.



Современные дети влюбляются еще в первом классе / Фото coffeeandtheeblog

Если хотите, чтобы ребенок охотно шел на контакт, подчеркивайте его самостоятельность, независимость и право выбора. Но не пытайтесь давить на ребенка и объяснять, что "обучение – прежде всего".

"Обучение и любовь – это совершенно разные вещи, и одно не противоречит другому. Задача родителей объяснить ребенку, что хорошая успеваемость – это еще один козырь для привлечения внимания к своей персоне", – говорят психологи.

Первая любовь подростка

Это, наверное, самый сложный возраст. Мнение взрослых ставится под сомнение и появляется подростковый нигилизм (когда они считают, что знают все лучше вас).

Отметим, что подростки могут завести роман, чтобы самоутвердиться перед друзьями. К тому же, для своей пары они обычно выбирают того, кто нравится, в первую очередь, друзьям, чтобы окружающие завидовали.

Читайте также: 6 полезных лайфхаков, которые облегчат жизнь родителям

Что делать родителям? Постарайтесь приспособиться к изменениям в ребенке и придерживайте свои претензии при себе. Попробуйте поговорить с подростком, чтобы понять, что ее/его привлекает в избраннике. И не забывайте хвалить ребенка, чтобы он был уверен в себе и не самоутверждался через окружающих.