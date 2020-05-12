Плохое влияние на будущее: 7 признаков, что вас воспитали токсичные родители

Не у всех родителей получается легко и правильно воспитать малыша. Так, некоторые из них пренебрегают своими детьми и не дают им того, в чем они нуждаются. Другие родители прочитали столько книг по воспитанию, что не знают, какой путь является правильным. А есть и такие взрослые, которые просто не волнуются за своих чад и позволяют им делать все, что заблагорассудится.

Поэтому есть много примеров по-настоящему токсичного поведения родителей, которое отражается на их детях и влияет на их жизнь в будущем. Поэтому этих привычек и действий следует избегать любой ценой, пишет издание Yourtango.

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7 признаков, что вас воспитывали токсичные родители

Родители никогда не придерживались границ

Некоторые родители устанавливают для детей важные границы: не заходить в родительскую комнату или не беспокоить маму во время работы и др. Но помните, что дети также имеют тайны или вещи, куда не хотят, чтобы взрослые "влезали". Родители должны уважать их личное пространство и границы.

Когда дети взрослеют и находятся в подростковом возрасте, родителям также не следует влезать в их жизнь. Родителям стоит в таких случаях поговорить с детьми о хлопотах, которые могут возникнуть.

Родители не обеспечивали вас безопасностью

Многие родители, особенно воспитанные по советским стереотипам, считают, что наказание – это "король воспитания". То есть, по их мнению, только жесткая любовь способна формировать и делать из молодых ребят сильных и способных юношей, а из девочек – самостоятельных девушек.



Родители ругают ребенка / Фото pac.com

Но это не так. Научитесь заботиться о своих детях. Ведь наказывая своих чад за каждую мелочь, вы калечите их способность быть сильными перед жизненными вызовами и разочаровываете еще больше.

Родители были чрезмерно критическими

У всех нас есть мечты и цели, которых мы не достигаем. Возможно, вы хотели быть звездой футбола, но проиграли школьный матч и услышали критику из уст родителей из-за этого.

Но родители не должны проектировать свои неудачи на своих детей. Они не могут заставить малышей стать теми, кем они мечтали быть. Так родители сделают детей слабыми и дадут меньше шансов решать вызовы во взрослой жизни.

Родители не дали вам места

По мере взросления детей им нужно больше места. Ведь это важная часть взросления.

В какой-то момент взрослые должны перестать говорить детям, что делать, и прекратить выполнять за них какие-то дела. Вместо этого стоит сказать "Сделай это сам. А я помогу, если это нужно". Будьте готовы отпустить своего "ребенка", когда он поймет, что ему нужно разобраться в этом самостоятельно.

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Да, родителям, которые очень любят своих детей, трудно отпустить ту часть их жизни, где мама и папа имеют решающее значение даже в мелочах. Но навязывать себя во время взросления ребенка – неправильно.

Родители угрожали вам или запугивали вас

В таких случаях дети часто бояться сделать что-то не так и неуверенны в себе. Но запугиваниям и угрозам точно не место в воспитании ребенка. Под таким авторитетом родители полностью разрушат доверие своего ребенка к себе. Дети даже будут бояться просто попросить о помощи.

Родители никогда вас не слушали

Запомните: дети не дураки. Они могут понимать сарказм и то, когда вы притворяетесь, а не слушаете их.

Но когда взрослые слушают своих детей, то они воспитывают уникальные личности, которым есть что предложить этому миру. Ведь именно в разговорах дети говорят о своих невероятных впечатлениях.



Родители игнорируют ребенка / Фото Townpress

Родители были ленивыми

Да, порой тяжело заинтересовать чем-то ребенка, но некоторые родители даже не пытаются этого делать – они просто сажают ребенка перед телевизором на несколько часов.

Но они на самом деле должны были научить своих детей определенным вещам, в частности проводить с ними время, готовить с ними и прививать здоровые привычки.

Да, трудно заставить ребенка чистить зубы, но это нужно сделать. Трудно научить ребенка делать домашние задания,подростка – управлять автомобилем, готовить простые блюда и т.д., но все эти вещи настолько важны, что пропуск только одного может плохо повлиять на вашего ребенка в будущем. Поэтому, не будьте ленивыми родителями и обучайте детей полезным навыкам.