Плохое поведение: почему ребенок не слушается и как это исправить

Все родители сталкиваются с проблемой плохого поведения или непослушанием своих детей. И это не зависит от возраста или материального положения семьи. Что же делать, если ребенок не слушается, и как добиться того, чтобы он убирал игрушки, делал уроки, помогал по хозяйству?

Издание Tochka.net собрала рекомендации детских психологов, педагогов и врачей по теме послушания малышей. Итак, ниже читайте, как можно научить слушаться двухлетнего малыша, как договориться со школьником и сложно найти подход к ребенку-подростку.

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Психологи утверждают, что на поведение ребенка может влиять несколько важных факторов:

Наличие заболеваний

У ребенка могут быть хронические заболевания, которые вызывают тревожность, раздражение, что приводит к непослушанию. К тому же, склонность ребенка к частым простудам расшатывает нервную систему, поэтому часто болеющий ребенок становится раздражительным и невнимательным.

Отсутствие режима дня

Правильный распорядок дня – это залог гармоничного развития ребенка с раннего возраста. Поэтому родителям важно выстроить четкий режим питания и сна у детей. Ведь часто бывает так, что режим сбит, а отсюда и нестабильное поведение ребенка.



Дети могут капризничать из-за нехватки внимания/ Фото Womo

Не до конца сформирована нервная система

Речь идет о несформированности причинно-следственных связей у ребенка. В норме считается формирование этой функции мозга после 7 лет. Так, до школьного возраста ребенку сложно полностью довериться родителям, поэтому дети получают свой жизненный опыт методом проб и ошибок.

Микроклимат в семье

Ребенок очень остро реагирует на ссоры между родителями. Малыши всегда замечает, что близкие люди друг друга не понимают, поэтому порой не осознанно становится на сторону одного из родителей, а другого не слушает. Помните, что причиной детского непослушания может быть результат недостаточного внимания со стороны взрослых.

Типичные примеры непослушания:

Демонстрация опасного поведения (к примеру, ребенок играет с опасными предметами). Это следствие недостаточности жизненного опыта. Здесь может сработать стоп-слово, на которое ребенок реагирует рефлекторно, например, "это опасно", "стой" и т. д.

Протест, когда ребенок не реагирует на просьбы или требования родителей, или даже делает все наоборот. Нередко это сопровождается слезами и истерикой.

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Как родители могут остановить истерику у малышей? Можно обнять ребенка, переключить его внимание на что-то другое. Если малыш "работает на публику", стоит лишить его зрителей, и он успокоится. Отметим, что протест как форма непослушания характерный для детей 3-4 лет.

Игнорирование родителей и их просьб. Иногда дети намеренно игнорируют слова родителей. Особенно часто такое поведение можно встретить у детей среднего и старшего школьного возраста. Чтобы решить это, родителям необходимо поинтересоваться о причинах игнорирования просьб. Здесь помогут беседы, с помощью которых можно выяснить причины тревог ребенка, а также как можно больше узнать о ее интересах. Ведь непослушание – это метод достичь чего-то. Поэтому прежде всего, надо понять, что именно ребенок хочет показать своим поведением.

Что делать, если ребенок не слушается

На сегодня психологи не могут дать однозначного ответа на вопрос, кого же должна слушаться ребенок. До 2-летнего возраста малыш уже умеет слушаться родителей, и если до 3-х лет этого не произошло, то скорее всего в семье не выработана модель поведения.



Ребенок разбил вазу / Фото "Сторожевая башня"

Иногда дети ясельных групп хорошо ведут себя дома, а в саду – наоборот. Это означает, что персонал детского учреждения не нашел к ребенку подход, не завоевал ее доверия.

Причина непослушания 4-летней малышки может крыться в отсутствии распределения ролей между членами семьи. Должен быть хотя бы один взрослый, которому ребенок безоговорочно доверяет, который ее обучает, с которым она вдоволь балуется и играет.

Непослушный ребенок в 5 лет – это проблема воспитания родителей, теперь уже поздно обучать ее правилам поведения в игровой форме, нужно формировать привычки, строго придерживаться распорядка дня.

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После 7-ми лет ребенок умеет составлять цепочку причинно-следственных связей. В период младшего дошкольного возраста родители уже могут прибегнуть к системе поощрений и наказаний.

К 8-10 годам у ребенка уже формируется своя система ценностей, когда она сама может определять, что делать хорошо, а что плохо. Дети очень внимательно относятся к поступкам взрослых. Если в 8 лет ребенок не слушается, это значит что слова его родителей расходятся с делом-его учат одному, а он видит он совсем другое. Поэтому родители должны контролировать свои поступки.

Родителям подростков 12-17 лет стоит сосредоточить внимание на своем отношении к ребенку, а не на методах ее воспитания. Ребенку стоит показывать свою любовь к ней, ее значимость в жизни родителей, проявлять уважение к эмоций, опыта и интеллекта. Родители должны стать другом или наставником своим детям-подросткам, а не боссом.