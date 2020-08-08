Все мы мечтаем найти свою вторую половинку, построить идеальные отношения, которые ничто не сможет сломать. Однако иногда на пути к абсолютному счастью могут встать ревность, с которой трудно справиться. Как управлять эмоциями и полностью доверять любимому человеку – читайте дальше.

Ревность – это, прежде всего, вопрос верности. Иногда люди сомневаются в любви своих избранников или подозревают их в измене. Но если ревность беспочвенна, то она может разрушить любые отношения, даже самые лучшие. Предлагаем познакомиться с полезными советами, которые появились на Cosmopolitan и которые помогут побороть чувство ревности и не давать ей волю.

Читайте также 5 вещей, которые нужно сделать для идеальных отношений с любимым половинкой

Как побороть ревность

Работа с собственной самооценкой.

Одна из самых распространенных причин ревности – неуверенность в себе. Мы часто не уверены, что идеально подходим парнерам. Именно поэтому иногда возникают пустые ссоры, которые разрушили уже не одни отношения. Возникает страх, что однажды наша вторая половинка найдет кого-то лучше, красивее. Часто сравниваем себя с другими и ищем, в чем же они лучше. Однако так нельзя делать.

Стоит ежедневно работать со своей самооценкой. Для этого необходимо делать то, что нам нравится и совершенствоваться. Если человек доволен своей жизнью и нашел свое место в нем, то он обязательно будет счастлив и уверен в себе.

Спокойный, откровенный разговор.

Иногда мы чувствуем неуверенность не в себе, а в своем партнере. Чтобы развеять все сомнения нужно всего лишь спокойно поговорить. Без ссор и эмоций. Искренний разговор может помочь наладить контакт и почувствовать уверенность во второй половинке.

Объясните, что чувствуете к своему парнеру. Обязательно объясните, что в его поведении оскорбляет вас или заставляет чувствовать себя лишним. Также не забывайте спрашивать его о чувствах. Гораздо лучше узнать правду, какой бы она ни была, от человека, которого любите, а не постоянно накручивать себя и портить нервы. Молчание точно не поможет наладить отношения и развеять сомнения.